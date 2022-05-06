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Yağın maliyeti 75 Euro olarak belirlendi

Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, çevre dostu sinek adlandırılan Black Soldier Fly larvasından kozmetik hammadde üretimini başarıyla tamamladı.

06 Mayıs 2022 Cuma 20:37
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Yağın maliyeti 75 Euro olarak belirlendi

Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, DEÜ Teknoparkı kapsamında bir şirket kurarak onkolog eşi Dr. Tamer Çalıkoğlu ile Türkçe anlamı ‘siyah asker sineği’ olarak bilinen ‘BSF’ üzerinde denemeler yapmaya başladı.

TÜBİTAK desteğiyle Güzelbahçe ilçesinde bir tesis kuran Emel Erdal Çalıkoğlu’nun, meyve ve sebze gibi atıklarla beslendiği için ‘çevre dostu’ olarak adlandırılan BSF'den nemlendirme, temizleme ve yenileme özelliğine sahip yağ elde ettiği kaydedilirken elde edilen yağın yüksek proteine sahip olduğu kaydedildi.

Ayrıca siyah asker sineğinden arda kalan posalardan ise hayvan yeni ve gübre elde edildiği aktarıldı.

Siyah asker sineği larvalarının yaşaması için küçük bir tesis oluşturdukları bilinen Çalıkoğlu şunları söyledi:

"Sinekler için uygun iklim koşullarını yaratarak çiftleşmelerini sağladık. Elde edilen yumurtaları topluyoruz, larva haline getiriyoruz. Bu larvaları besliyoruz. Larvaları biz organik atıklarla, yani meyve, sebze, gıda çöplerimizle daha çatala gelmeden çöpe dönüşen gıdalarla besliyoruz. Bizim larvalarımız atıkları yiyorlar, kaliteli yeme, kaliteli gübreye ve kaliteli bir yağa dönüşüyorlar."

75 EURO'YA SATILACAK

Yağdan deneme ürünü olarak sabun, losyon ve krem elde edildiği de kaydedildi.

Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, BSF yağı ile aynı içeriklere sahip yağların dünyada çok yüksek rakamlara satıldığı biliniyor. Sinekten üretilen yeni yağın maliyetinin ise 75 euro olacağı kaydedildi.

Üretilen yağın şu anda pek çok uluslararası şirketler tarafından istendiği de ifade edildi.

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