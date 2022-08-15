Künye
Kıbrıs 33
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Flaş Haber
Evinde koronavirüsten öldü
Kapat

Yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü

Gaziosmanpaşa’da etkili olan yağmur sonrası Validesuyu Caddesi’nde yol çöktü. Salih Osman’ın kullandığı otomobil, çukura düştü. Osman, "Burada sel akıyordu. Adımı atana kadar yol çöktü" dedi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:57
24 Okunma
Yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü


İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, bölge bölge etkisini devam ettiriyor.

Gaziosmanpaşa’da Validesuyu Caddesi'nde yağış nedeniyle yol çöktü.

Salih Osman’ın kullandığı 55 ACE 53 plakalı otomobil çukura düştü.

Eşiyle otomobilden çıkan Osman, itfaiyeyi ve polisi arayarak yardım istedi.

Otomobilinin çıkarılması için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasını bekleyen Osman, "Yağmur vardı, sel akıyordu. Adımı atana kadar çöktü orası. Önümdeki araç geçti, arkası çukura düştü önden kurtardı. Ben de arkasındaydım yavaşladım ama düştüm çukura. Burada sel akıyordu. Kendi imkanlarımızla çıktık araçtan" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye kadar taşıdı
Fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye kadar taşıdı
Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu
Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu
İstanbul'da gök delindi
İstanbul'da gök delindi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim