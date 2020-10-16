Yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına koydular

Antalya'nın Kepez ilçesinin Erenköy Mahallesi'nde evlerden bir haftadır hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, semt sakinleri tarafından sonunda yakalandı.

Zanlı bir otomobilin bagajına konup hapsedildi.

Mahalle sakinlerine zanlıyı gösteren kişi, "Tanıyor musun?" sözlerine "Annem tanıyor" diye yanıt aldı.

Hırsızlık zanlısının bagajdan çıkma hamlesine de engel olundu.

Zanlıyı yakalayan kişinin, "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor" sözleri ile başka bir kişinin "Bekle de biraz dövelim" sözleri cep telefonun kamerasına da yansıdı.

Mahalle sakinleri, hırsızlık zanlısının o hallerini sosyal medyada da paylaştı.

DHA