Yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk kaldığı dairede ölü bulundu

İstanbul Kağıthane'de 4 katlı binanın 2. katında oturan ve iş için Erzincan’a giden babası 16 yaşındaki Berke Yalın İnce’ye iki gün ulaşamayınca komşularından daireyi kontrol etmelerini istedi.

Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Berke Yalın İnce’nin (16) hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke Ince'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. Talihsiz gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.



Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.