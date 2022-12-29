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'Yanan uçak fotoğrafı' uçuş erteletti: 1 gözaltı

Trabzon'da, Türk Hava Yolları'na ait uçakta, yolcuların cep telefonlarına 'AirDrop' uygulaması aracılığıyla havada yanan uçak fotoğrafı yollayan yabancı uyruklu yolcu gözaltına alındı. Park pozisyonuna çekilerek güvenlik araması yapılan uçak, yolcuların yeniden uçağa alınmasıyla 4 saat sonra İstanbul'a uçtu.

29 Aralık 2022 Perşembe 09:42
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'Yanan uçak fotoğrafı' uçuş erteletti: 1 gözaltı



Trabzon Havalimanı'nda, saat 18.00'de Trabzon- İstanbul seferi gerçekleştirecek olan THY'ye ait uçakta bulunan yabancı uyruklu A.M.R. (34), uçuş öncesi yolcuların cep telefonlarına 'AirDrop' uygulaması aracılığıyla havada yanan uçak fotoğrafı yolladı.

'Yanan uçak fotoğrafı' uçuş erteletti: 1 gözaltı - 2

Panik yaşayan yolcular, durumu kabin ekibine bildirdi.

'Yanan uçak fotoğrafı' uçuş erteletti: 1 gözaltı - 3

Bunun üzerine aprona güvenlik güçleri çağırılırken, uçak da güvenli park alanına çekildi.

'Yanan uçak fotoğrafı' uçuş erteletti: 1 gözaltı - 4

Şüpheli A.M.R. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yolcular ve tüm bagajlar da uçaktan indirildi.

'Yanan uçak fotoğrafı' uçuş erteletti: 1 gözaltı - 5

Bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı. Yapılan aramada herhangi bir olumsuz durum ve düzeneğe rastlanılmadı.

'Yanan uçak fotoğrafı' uçuş erteletti: 1 gözaltı - 6

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de havalimanına gelerek, durum hakkında ekiplerden bilgi aldı. Yolcuların tekrar alındığı uçak, yaklaşık 4 saat süren işlemlerin ardından İstanbul'a hareket etti.

'Yanan uçak fotoğrafı' uçuş erteletti: 1 gözaltı - 7

"TELEFONA VİRÜS BULAŞTI"

Öte yandan gözaltı işlemleri süren A.M.R.'nin, turistik gezi amaçlı kente geldiği öğrenildi. Şüpheli A.M.R.'nin ilk ifadesinde, "Fotoğraf daha önce ülkemde bana gönderilmişti, silmiştim. Ne oldu anlamadım, yeniden paylaşım oldu, telefona virüs bulaştığını sanıyorum. Paylaşımı bilerek ben yapmadım" dediği belirtildi.

'Yanan uçak fotoğrafı' uçuş erteletti: 1 gözaltı - 8

"FOTOĞRAFI GÖRÜNCE TEDİRGİN OLDUK"

A.M.R.'nin, telefonuna gönderdiği fotoğrafı kabul ettiğini ve durumu kabin görevlilerine bildirdiğini söyleyen yolculardan Salih Surul, "Uçakta arka sıramızda yanda oturan yabancı şahıslar Airdrop üzerinden bir resim paylaştılar, ben de kabul ettim. Resmi açtığımda ve benim resmi gördüğümü anladıklarında tedirginlik yaşadılar. Kendi aralarında güldüler. Kabin görevlilerine haber verdim. Onlar da emniyet birimlerine haber verince bomba araması yaptılar. Şahıs sorguya alındı bütün yolcular indirildi. Güvenlik gittikten sonra tekrar uçağa bineceğiz. Görüntüyü gönderdikleri diğer yolcular kabul etmedi, bir tek ben kabul ettim. O yüzden görevlilere haber vermek zorunda kaldım. Fotoğrafı görünce tedirgin olduk. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Böyle bir şey paylaşılması, insanları tedirginliğe itmenin, turist olarak gelip ülkemizde bu şekilde yapmaları can sıkıcı bir durum" dedi.

'Yanan uçak fotoğrafı' uçuş erteletti: 1 gözaltı - 9

"10- 15 DAKİKA KİMSE HAREKET EDEMEDİ"

Fotoğrafın kendisine geldiğini fakat kabul etmediğini anlatan yolculardan Nihat Oğulcan Yıldırım da, "Uçaktaydık. Herkesin Airdrop’una yanmaya başlayan bir uçağın fotoğrafı geldi. Görüntüyü biz kabul etmedik. Uçakta 10-15 dakika kimse hareket edemedi. Pilotlar çıktı, ‘sakin olun uçağı boşalacağız’ dedi. Sonra ise uçağı boşaltıp aramaya başladılar" diye konuştu.

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TrabzonTürk Hava YollarıYanan Uçak FotoğrafıUçuşErteleme
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