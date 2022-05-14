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Yangın sırasında evinde uyuyan çocuğu yurttaşlar kurtardı

14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:34
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Yangın sırasında evinde uyuyan çocuğu yurttaşlar kurtardı

Samsun'un Canik ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında evinde uyuyan 13 yaşındaki çocuk, yurttaşlar tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinlerinden Mert Murat Keskin, arkadaşlarıyla sokakta otururken binanın çatısından duman çıktığını gördüklerini söyledi.

Karşıyaka Mahallesi Lefke Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında ev sahibi Sevgi Keskin'in bulunmadığı sırada yangın çıktı. Çatı katından duman çıktığını görenler, binadaki dairelerde oturanları yangın konusunda uyardı.

KAPIYI KIRIP KURTARDILAR

Keskin'in evde uyuyan 13 yaşındaki oğlu Haktan Keskin ise yurttaşlar tarafından kapı kırılıp eve girilerek kurtarıldı. Komşular, binanın elektrik ve doğalgazını da keserek itfaiyeye haber verdi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Yangın sonucu Keskin'in dairesinde hasar oluştu. İtfaiyenin müdahalesi sırasında bazı bina sakinlerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Mahalle sakinlerinden Mert Murat Keskin, arkadaşlarıyla sokakta otururken binanın çatısından duman çıktığını gördüklerini söyledi.

"UYANDIRARAK ÇIKARDIK"

Diğer mahalle sakinleriyle binanın dış kapısını kırarak içeri girdiklerini ve tek tek dairelerinde oturanları uyardıklarını anlatan Keskin, "Yangının çıktığı daire sahibinin oğlu içeride uyuyakalmıştı. Onu da uyandırarak çıkardık" dedi.

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