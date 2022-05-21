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Yangından kaçmak için camdan atlayan kadın hayatını kaybetti

Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, paniğe kapılarak pencereden atlayan kadın öldü. 4 kişi yaralanırken, 2 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:34
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Yangından kaçmak için camdan atlayan kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Bölüm Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktı.

11:30 sıralarında çıkan yangının bulunduğu dairede Suriyeli bir ailenin kaldığı öğrenildi.

Zihinsel engelli Muhanned El Şamani'nin çıkardığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü.

Korkudan pencereden atladı

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında El Şamani’nin ismi öğrenilemeyen anneannesi, paniğe kapılıp pencereden atladı.

DHA'nın haberine göre; diğer aile bireyleri ise kendi imkanlarıyla evden çıktı. Yaralanan 2’si ağır 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Anahtar Kelimeler:
YangınKonya
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