Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında

Antalya Manavgat'ta, söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan yavru sincap tedavi edilmek için kliniğe götürüldü.

Kurtarılan yavru sincabın1 aylık olduğu belirlendi.

Burnu, ensesi ve ayakları yanan yavru sincabın vücudunda üçünce derece yanıklar oluştu.

Dumandan ciğerlerinin de etkilenmesiyle solunum sıkıntısı çeken sincaba yoğun bakım tedavisi uygulanıyor.

Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görme kaybı yaşamaması için mücadele ediliyor.

Vücut ısısının yükseltilmesi için özel olarak tedavi uygulanan sincabın, arka ayaklarında yanıktan dolayı kangren oluşumu başladı.

Hayati tehlikesinden dolayı özel bakım uygulanan sincap, hayatta kalmayı başarsa da kangrenden dolayı arka ayakları olmayacağı için yeniden doğada yaşamasının imkansız olduğu belirtildi.

Sincabın tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Sefer Küçüker, dün kliniğe getirildikten sonra başlanan tedavisinde iyiye gidiş olan sincabın hayatta kalabilmesi için tedavisinin en az 1 ay süreceğini söyledi.

Küçüker, “Manavgat'tan bize hayvanseverler tarafından getirildi. Geldiği zaman üçüncü derece yanıkları oluşmuştu. Ön ve arka ayaklarında ciddi yanık var. Yanığa bağlı arka ayaklarını kaybedeceğiz.” dedi

Sincabın yemek yiyemediğini ve nefes almakta zorluk çektiği belirtildi.

Oksijen verildikten sonra sıvıyla beslenmeye başlayan sincabın durumunun iyiye gittiği söylendi.