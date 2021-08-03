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Yangının şüphelisi için istenen ceza belli oldu

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan yangının şüphelisi hakkında 'kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

03 Ağustos 2021 Salı 10:00
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Yangının şüphelisi için istenen ceza belli oldu

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi için istenen ceza belli oldu.

1937'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hazine'ye bağışlanan, Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı'nda bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 25 Temmuz'da yangın çıkmıştı.

Alevler, karadan ve havadan yapılan müdahale ile yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

Yangın başladığı sırada bölgede bulanan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren zanlı, sorulan sorulara ilgisiz cevaplar verdi.

Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne sevk edilen şüpheli hakkında, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için gözetim altında tutulması gerektiği yönünde rapor verildi.

Savcılık da şüphelinin rapor doğrultusunda tam güvenlikli hastaneye sevkini talep etti. Şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi'ne sevk edildi.

10 YIL HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık şüpheli hakkında 6831 sayılı 'Orman Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince iddianame düzenledi.

İddianamede, şüphelinin yangınla ilgili sorulan sorulara ilgisiz cevaplar verdiği; ancak görgü tanığının, şüpheliyi elinde yanan odun parçasıyla yarı çıplak alevlerin yükseldiği alanda gördüğünü daha sonra yangının hızla yükseldiğini söylediği aktarıldı. Yine zanlının yakalandığında, polis memurunun 'Yangını sen mi çıkarttın?' sorusuna, cebinden çıkardığı çakmağı göstererek, cevap verdiğinin tutanaklarda yer aldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin terör örgütleriyle irtibatının tespit edilemediği; ancak elde edilen deliller ışığında 'kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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