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Yangınla mücadele üçüncü gününde devam ediyor: 57'si kontrol altında

Türkiye genelinde 21 ilde çıkan yangınların 57'sinin kontol altına alındığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye gidiş var, ormanlık alanları kullanırken çok dikkatli olalım, bu günler yangınlar için son derece hassas günler" açıklamasında bulundu.

30 Temmuz 2021 Cuma 10:52
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Yangınla mücadele üçüncü gününde devam ediyor: 57'si kontrol altında

Türkiye, çok sayıda şehirde yaşanan 60'ın üzerinde yangınla mücadelesinin üçüncü gününe girdi.

Şimdiye kadar toplam 21 ilde çıkan 63 yangından 57'si kontrol altına alınırken, yangınların 20'si devam ediyor.

Ülke genelindeki yangınlarda şu ana kadar 3'ü Manavgat, biri ise Marmaris'te olmak üzere 4 can kaybı yaşandı.

Son 3 gün içerisinde orman yangınına sahne olan şehirler Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Karaman olarak sıralandı.

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