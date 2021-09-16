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"Yanlışlıkla oldu" demişti ama gerçek bambaşka çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde Veysi E., 15 gün önce, 21 yaşındaki eşi Fatma E. ve 1,5 yaşındaki oğlu Ömer E.'nin üzerine kolonya dökerek ateşe verdi. Fatma E., "Yanlışlıkla oldu" şeklinde verdiği ifadeyi tehdit altında verdiğini itiraf verdi ve eşinin kendisine daha önce de şiddet uyguladığını söyledi. 21 yaşındaki eşin ifadesini değiştirmesi üzerine Veysi E., gözaltına alındı.

16 Eylül 2021 Perşembe 16:03
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"Yanlışlıkla oldu" demişti ama gerçek bambaşka çıktı

Olay, 31 Ağustos'ta, saat 15.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edilen Veysi E., iddiaya göre, bir süpermarkette çalışan eşi Fatma E. öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi. Markete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi darbedip zorla eve getirdi. Veysi E., evde de darbetmeyi sürdürdüğü eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek, ateşe verdi. Fatma E.'nin feryadı ve Ömer E.'nin ağlamasını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

EŞİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi halen süren Fatma E., polise ilk ifadesini, eşi tarafından tehdit edildiği için korkup o haliyle verdiğini belirtti. Fatma E.'nin ifadesini değiştirmesi üzerine polis, Veysi E.'yi dün gözaltına aldı. Eşini daha önce de kıskandığı için darbettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Veysi E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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