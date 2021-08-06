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Yaralanan itfaiye eri kendini tedavi ettikten sonra alevlere müdahaleye devam etti

Kayseri'den giderek Muğla'daki yangında görev yapan itfaiye eri, yangına müdahale sırasında yaralanan ayağını kendisi tedavi ettikten sonra alevlere müdahale etmeye devam etti.

06 Ağustos 2021 Cuma 13:47
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Yaralanan itfaiye eri kendini tedavi ettikten sonra alevlere müdahaleye devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Antalya'da başlayan yangınla beraber, çalışmalara destek vermek amacıyla 2 yangın söndürme ve kurtarma aracı ve 8 personel ile bölgeye hareket etmişti.

Ardından Muğla'da devam eden yangınları söndürme çalışmalarına takviye için 5 araç ve 15 personel de bölgeye hareket etti.

Ekiplerin, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangınları söndürmek için gayretli çabaları devam ederken, müdahale sırasında itfaiye eri Ali Erim ayağından yaralandı.

Oturduğu yerde kendisinin tedavisini yapan Erim, yaralı yeri sargı bezi ile sardıktan sonra alevlerle mücadele etmeye devam etti.

Erim'in yaptığı hareket, çevredekilerin gönlünü fethetti.

Son Güncelleme: 06.08.2021 17:21
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