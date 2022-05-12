Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar

Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu kararı

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. 3 suçtan verilen ceza onandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan ''Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın'' paylaşımı yaptı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 16:02
52 Okunma
Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

CANAN KAFTANCIOĞLU NEYLE SUÇLANIYORDU?

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.


Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir" denildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'DAN TÜM MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın hemen ardından Twitter'dan açıklama yaptı. CHP lideri, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" dedi. 

KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya hesabı Twitter'dan Yargıtay'ın kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu videolu paylaşımına, "Memleketime bahar gelmiş. Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız" notunu düştü.

Kaftancıoğlu, videoda şunları söyledi:

"Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden arayan dostlarıma şunu söylemek isterim; Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fabrikada patlama: 2 ölü
Fabrikada patlama: 2 ölü
Yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı!
Yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı!
Telefonu şarja takarken akıma kapılıp öldü
Telefonu şarja takarken akıma kapılıp öldü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim