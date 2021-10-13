Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi.
Başsavcılığın, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istediği öğrenildi.
Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırılmıştı.
Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilmişti.