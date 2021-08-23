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Yargıtay'dan 'retweet' kararı

Türkiye'de Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Twitter'da hakaret içerikli paylaşımları retweet yapan kullanıcının hakaret suçu işlediğine hükmetti.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:44
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Yargıtay'dan 'retweet' kararı

Yargıtay 18'ini Ceza Dairesi, Twitter'da kamu görevlisine hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının aynı suça ortak olduğu kararını verdi.

Hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğu belirtildi.

3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 

Hukukçular, "Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim" mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.

Hakaret suçunu işleyenler 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılıyor.

Anahtar Kelimeler:
RetweetTwitterYargıtay
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