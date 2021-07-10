Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, vatandaşın verdiği kıyafeti giymedi

banner102

Denizli’de akan trafikte kendini araçların önüne atarak polisi çileden çıkaran alkollü kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten” dedi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:06
2654 Okunma
Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, vatandaşın verdiği kıyafeti giymedi

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde alkollü olan E.C. isimli kadın, seyir halinde olan araçların önüne atlayarak sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar uyarılara rağmen durmayan alkollü kadını 112’ye ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmesini istemeyen E.C., polisi ise adeta çileden çıkardı.

Ayakta dahi durmakta zorluk çeken alkollü kadın, olay yerinden ayrılmak için elinden geleni yaptı. O esnada yoldan geçen bir tanıdığı genç kızı sakinleştirmek yoğun çaba sarf etti. Alkollü kadının evine gitmesini söyleyen tanıdığı, “Senin çocuğuna 85 yaşındaki kadın bakıyor. Ben senin bacın olsaydım seni öldürürdüm” dediği sırada alkollü kadın ise oynamaya başladı. Tatile gitmek istediğini söyleyen E.C.’yi, polis ekipleri tutmakta zorluk çekerken, E.C. kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten” dedi. Yoldan geçen bir vatandaş ise aldığı şalvarı yarı çıplak kadına giydirmeye çalıştı. Israrlara rağmen şalvarı giymeyen alkollü kadın, elini kolunu sallaya sallaya olay yerinden ayrıldı.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alevlerin arasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı; doğaya salındı
Alevlerin arasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı; doğaya salındı
Anadolu Ajansı (AA) çalışanı denizde kayboldu!
Anadolu Ajansı (AA) çalışanı denizde kayboldu!
Türkiye'de 37 can kaybı, 5 bin 261 yeni vaka
Türkiye'de 37 can kaybı, 5 bin 261 yeni vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim