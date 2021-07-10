Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, vatandaşın verdiği kıyafeti giymedi

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde alkollü olan E.C. isimli kadın, seyir halinde olan araçların önüne atlayarak sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar uyarılara rağmen durmayan alkollü kadını 112’ye ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmesini istemeyen E.C., polisi ise adeta çileden çıkardı.

Ayakta dahi durmakta zorluk çeken alkollü kadın, olay yerinden ayrılmak için elinden geleni yaptı. O esnada yoldan geçen bir tanıdığı genç kızı sakinleştirmek yoğun çaba sarf etti. Alkollü kadının evine gitmesini söyleyen tanıdığı, “Senin çocuğuna 85 yaşındaki kadın bakıyor. Ben senin bacın olsaydım seni öldürürdüm” dediği sırada alkollü kadın ise oynamaya başladı. Tatile gitmek istediğini söyleyen E.C.’yi, polis ekipleri tutmakta zorluk çekerken, E.C. kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten” dedi. Yoldan geçen bir vatandaş ise aldığı şalvarı yarı çıplak kadına giydirmeye çalıştı. Israrlara rağmen şalvarı giymeyen alkollü kadın, elini kolunu sallaya sallaya olay yerinden ayrıldı.