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YAŞ kararları açıklandı

Türkiye'de YAŞ kararları açıklandı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 15:32
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YAŞ kararları açıklandı

YAŞ: 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmış, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş, halen 226 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 247 olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
YAŞ Kararları
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