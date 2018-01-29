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Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!

Eskisaray Mahallesi Muhtarı Mahmut Göksu, sosyal medyada hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:13
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
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Adıyaman'da, sosyal medyada kalp krizi geçirip öldüğü haberleri yayılan Eskisaray Mahallesi Muhtarı Mahmut Göksu, paylaşımlara mezara girerek tepki gösterdi ve yaşadığını söyledi.

Adıyaman'da, muhtar Mahmut Göksu'nun fotoğrafıyla birlikte "Adıyaman'ımızın sevilen simalarından Eskisaray Mahalle Muhtarı neşe dolu güzel insan Mahmut Göksu az önce geçirdiği vahim kalp krizinden dolayı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı yarın öğle namazına müteakiben Yeni Mezarlık caminde defnedilecektir" notu sosyal medya üzerinden hızla yayıldı.

Bunun üzerine birçok kişi taziye mesajları paylaşırken, ismini açıklamayan bir kişi de Organize Sanayi Bölgesi'nde yemek dağıttı.

Muhtar Mahmut Göksu ise, yayılan paylaşımlardan bıktığını söyleyip tepkisi mezara girerek gösterdi.

Yeni Mezarlık'a giden Göksu, "Geçen gün bir haber yapmışlar kalp krizi diye vefat etmiş. Tabi bu arada telefonlarım susmadı. Sağ olsun dostlar aradılar, sesimi duyunca tabi çok sevindiler. Ne yapalım adamın biri muziplik yapmış öldürmüş bizi ama yaşıyoruz, hayattayız, herkesi seviyoruz. Mahallemize hizmete devam diyoruz. Adıyaman'da geçmiş günlerde böyle şakalar yapılırdı. Beni ölmeden öldürmeye çalışıyorlar" dedi.

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