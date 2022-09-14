Yasak aşk iddiası! Eşini ve kuzenini öldürdü

Korkunç olay, Rize Çayeli'nde meydana geldi. Dün saat 14.00 sıralarında Fatih Mehmet Bülbül, eşi Yeliz Bülbül ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kuzeni Şaban Ali Bülbül’ü silahla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olayı yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yeliz ve Şaban, hayatını kaybederken olay sonrası kaçan Fatih Mehmet Bülbül ise yakalanarak gözaltına alındı.

YASAK AŞK İDDİASI

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Demirhisar köyünde meydana geldi. Fatih Mehmet Bülbül, eşi Yeliz Bülbül ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği, evinin yakınındaki çay bahçesinde gördüğü kuzeni Şaban Ali Bülbül’e tabanca ile ateş etti. Bülbül, ardından silah seslerini duyup evden çıkan eşi Yeliz Bülbül’e de ateş etti.

KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Şaban Ali Bülbül ile Yeliz Bülbül kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaban Ali Bülbül ve Yeliz Bülbül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

İki kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Fatih Mehmet Bülbül ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA