Yasak aşk ormanda ortaya çıktı!

1982 yılında Muğla'nın Akyaka bölgesinde gerçekleşen olayın izleri bugün ortaya çıktı. Eşiyle birlikte olan köy muhtarını öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Mahir A., bir süre hapis yattı. Berrin N.'nin ablasının 'Babanın mirasına girme senin öz baban değil' sözlerinden sonra gerçek ortaya çıktı. O tarihin gazete küpürleri de yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

BABASI MUĞLA'NIN EN ZENGİNLERİNDEN ÇIKTI...

Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (49) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

ABLASIYLA KAVGA EDİNCE...

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. 48 yaşına kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla tartışırken gerçeği öğrendi. Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 40 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

DNA TESTİ İSTENDİ

Berrin N. şoku atlattıktan sonra babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Yapılan DNA testi sonucu Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı. Avukat Turbay, Mustafa Uyanık'a babalık davası açtı. Açılan davada 40 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık'ın mezarının açılarak DNA testi yapılması istendi.