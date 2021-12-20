Künye
Kıbrıs 10
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
banner107

Yaşlı adam, uykudaki karısını vurarak öldürdü

Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. (81) tarafından başından tüfekle vurulan Gülser U. (77) hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak durumu anlatan Ali Kemal U., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:40
476 Okunma
Yaşlı adam, uykudaki karısını vurarak öldürdü
banner108

Olay, Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.

Gülser U. hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.

Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son Güncelleme: 20.12.2021 10:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Hatay'da sağanak: Köprüler yıkıldı, tekne alabora oldu
Hatay'da sağanak: Köprüler yıkıldı, tekne alabora oldu
Obez köpek Paşa, 3 yılda 30 kilo verdi
Obez köpek Paşa, 3 yılda 30 kilo verdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim