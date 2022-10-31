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Yaşlı adamın cesedi dere kenarında bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dere kenarında yarı çıplak vaziyette erkek cesedi bulundu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 07:08
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Yaşlı adamın cesedi dere kenarında bulundu



İlçeye bağlı Bostanbükü köyü Adalar Mahallesi'nde dere kenarında hareketsiz bir şekilde yatan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 acil servisine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda yarı çıplak vaziyette dere kenarından bulunan yaşlı adamın 68 yaşındaki Nazif Keskin olduğu tespit edildi.

Öte yandan yaşlı adamın olay yerinden yaklaşık 500 metre yukarda germe ağ ile balık tuttuğu ve eşyalarının da orada olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası şahsa ait olan elbiseleri ile bir poşet dolusu balıklara el konuldu.

Yapılan ilk inceleme sonrası yaşlı adamın suda kalp krizi geçirdiği ve yaklaşık 500 metre sürüklendiği tahmin edilirken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Keskin'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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