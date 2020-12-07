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Yaşlı çift 2 saat arayla corona virüse yenildi

Mardin'de corona virüse yakalanan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, 2 saat arayla hayatını kaybetti.

07 Aralık 2020 Pazartesi 11:10
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Yaşlı çift 2 saat arayla corona virüse yenildi

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan bir çift, 2 saat arayla corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Artuklu ilçesi Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, korona virüse yakalandı.

Durumları ağırlaşan yaşlı çift Diyarbakır’da pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten Şeyhmus Baysal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşi Emine Baysal da 2 saat sonra tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düştü.

Corona virüse yenik düşen Baysal çiftinin uzun yıllardır Sultan Şeyhmus külliyesinde görevli oldukları öğrenildi.

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