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Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu

Antalya'da yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü bulundu. Hayvanlara yapılanlar yüzünden geceleri gözüne uyku girmediğini belirten hayvansever Fatma Ranta Kahile, konuyu polise bildirdiklerini, savcılığa şikayetçi olacaklarını söyledi.

18 Aralık 2020 Cuma 22:36
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Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tesisler Caddesi'nde bulunan sitenin önünde meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için evden çıkan hayvansever Fatma Ranta Kahile, bir sitenin ön tarafında kaldırımda, henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürülmüş kedi yavrusu buldu. Önce hayvan polisini ve daha sonra belediye ekiplerini arayan Kahile, şikayetçi oldu.

Hayvanlara yapılanlar yüzünden geceleri gözüne uyku girmediğini söyleyen Fatma Ranta Kahile, "Her sabah evimden çıkıp, sokaktaki hayvanları besliyorum. Sabah yine buradaki hayvanları beslemek için geldiğimde kedi yavrusunun kaldırımda yattığını fark ettim. Yakından baktığımda bacakları ve kuyruğunun olmadığını gördüm. Bunun birileri tarafından özellikle kesilmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bir hayvan yapsa belli olur. Bunu yapan insan olamaz. Yeter artık, kötü ellerini hayvanların üzerinden çeksinler" diye konuştu.

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