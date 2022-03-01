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Yavru köpek 'Dora'yı yere vurarak öldüren sanığın cezası belli oldu

İstanbul Sarıyer'de iki yıl önce çalıştığı iş yerinde 3 aylık köpek 'Dora'yı yere vurarak öldüren kişi, ''iyi hal indirimi'' uygulanarak ''Mala zarar verme'' suçundan 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

01 Mart 2022 Salı 15:42
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Yavru köpek 'Dora'yı yere vurarak öldüren sanığın cezası belli oldu
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 2020 yılında çalıştığı iş yerinde üç aylık köpek Dora’yı yere vurarak öldüren Ozan Öztürk hakkında mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ozan Öztürk katılmadı.

Duruşmada şikayetçi avukatı hazır bulundu. Şikayetçi avukatı şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

''İYİ HAL İNDİRİMİ'' İLE 2 BİN LİRA CEZA

Mahkeme tutuksuz sanık Ozan Öztürk’e "Mala zarar verme" suçundan "iyi hal indirimi" uygulayarak 2 bin lira adli para cezası verdi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILMADI

Sanık hakkında öncesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğunu belirten mahkeme, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme kararında, Ozan Öztürk’e verilen cezanın kesin olduğunu belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay sonrası kaçan sanık Ozan Öztürk'ün yavru köpeği öldürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" mesajlar yayınlamıştı.

Köpeği öldüren sanık, polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylemişti.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nce gözaltına alınan Ozan Öztürk’ün 24 Nisan 2020'de sevk edildiği savcılıkça "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talep edilmişti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın kamera görüntülerine göre 21 Nisan 2020'de sanık Ozan Öztürk’ün Dora isimli yavru köpeği, havaya kaldırıp yere fırlattığı tespit edildi.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da belirtilen iddianamede, sanığın "Haksız yere sahipli bir hayvanı öldürmek suretiyle mala verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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