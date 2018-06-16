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Yavru köpek vahşetinde flaş gelişme!

Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı...

16 Haziran 2018 Cumartesi 16:52
Yavru köpek vahşetinde flaş gelişme!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Dursun, yazılı açıklamasında, ulusal ve yerel basın yayın organlarında, Sapanca'da ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra öldüğü belirtilen yavru köpeğe dair yer alan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı doğduğunu belirtti.

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Olaya ilişkin 13 Haziran Çarşamba günü saat 22.15 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunulması üzerine jandarma ekiplerince, vakit geçirilmeden olay yerinde inceleme yapıldığını bildiren Dursun, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmada, E.Y. isimli şahıs tarafından aynı gün köpek yavrusunun bulunduğu yol ile kenarındaki çalılık ve otluk bölgenin temizlenmesi için belediyeden iş makinası talebinde bulunulduğu ve bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait 2 adet iş makinesinin çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekimle yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olmakla. 

Bu aşamada, Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup, soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."

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