Yavuz ilk sondajı Karpaz’a yapacak

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yavuz sondaj gemisinin Mersin-Taşucu’nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. Bir hafta içinde, KKTC’den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz’da ilk sondaja başlayacak” dedi

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini geçen hafta Gebze’den yolcu ettiklerini belirterek, “Şu anda geminin Mersin-Taşucu’nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz’da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız” dedi.

Dönmez, Çin’deki görüşmeleri ve ziyaretlerinin ardından, Yavuz gemisinin Akdeniz’deki sondaj programına ve yurt dışı temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu işin doğasında bazı bilinmezlikler olduğunu ifade eden Dönmez, daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlattı. Dönmez, analizlerin sonucuna göre bu lokasyona uzmanların karar verdiğini vurgulayarak, “Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek erken. Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız” dedi. Dönmez, yaklaşık 2.5-3 aylık bir programın söz konusu olduğuna işaret ederek, “İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız” diye konuştu.

Akıllı şebekeler

Diğer taraftan Çin’in en büyük kamu şirketi Çin Devlet Şebeke Kurumu (State Grid Corporation of China) üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Dönmez, “Daha önceden akıllı şebekelerle ilgili bir iş birliği anlaşmamız zaten vardı, onları gözden geçirerek yol haritasını güncelledik. Bunları da önümüzdeki günlerde sektörle paylaşmış olacağız” dedi.

Bu projenin bugünden yarına gerçekleşebilecek bir şey olmadığını, bütün şebekenin akıllanmasının ciddi bir kaynak gerektirdiğini anlatan Dönmez, “Zaten dünyanın hiçbir yerinde de bu birdenbire yapılan bir uygulama değil. Öte yandan şebekeler akıllandıkça da özellikle yazılım noktasında dışarıdan birtakım tehditlere açık hale gelebiliyor. O konuda da ilave tedbirler neler olabilir, onları da görüştük” dedi.

Japonya ile işbirliği

Bu sene Japonya’da gerçekleştirilen G20 toplantıları kapsamında geçen ay Enerji Bakanları Toplantılarına katıldığını anımsatan Dönmez, Japonya ile enerji alanındaki iş birliğinin artarak devam ettiğini bildirdi.

Çin’e bor satıyoruz

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Çin ile ilişkilerini iki başlık altında değerlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Öncelikle bizim Çin’e ciddi miktarda maden ürünleri ihracatımız var. Önemli miktarda Eti Maden vasıtasıyla bor ihracatı yapıyoruz. Öte yandan Çin ile özellikle son yıllarda önemli miktarlarda enerji yatırımları gerçekleştiriyoruz. Gerek ihalelerimizde yüklenici olmaları gerekse yatırım yapmaları bizi son derece memnun ediyor. Üzerinde şu anda çalıştığımız büyük projelerden birisi de nükleer güç santrali. Yaklaşık bir yıldır Çin nükleer şirketi ile birlikte arkadaşlarımız detaylı çalışmalar yapıyorlar, fizibilite raporu hazırlanıyor. Bunları karşılıklı olarak müzakere ettik.”