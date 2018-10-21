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Yaya olarak girdiği plajda otopark ücreti ödeyerek çıktı!

Antalya'da hamile eşi Marina Çebi'nin isteğiyle yürüyüş için sahile giden Erol Çebi, yaya olarak girdiği plajda otopark ücreti kesilip 12 TL alınmasına itiraz etti. Tüketici hakem heyetinin ücretin iadesine hükmettiğini belirten Erol Çebi, "Paramı vermezlerse icraya gideceğim" dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 11:20
Yaya olarak girdiği plajda otopark ücreti ödeyerek çıktı!

Antalya’da oturan Erol Çebi, 7 ay önce hamile eşi Marina Çebi’nin isteği üzerine Konyaaltı ilçesindeki Topçam Plajı’na gitti. Plaja girip sadece yürüyüş yapmak isteyen Çebi ve eşinden plaj görevlileri kişi başı 6 TL ücret istedi. Çebi’nin, piknik yapmayacaklarını, yaya olarak giriş yapıp kısa süreli yürüyüş yapacaklarını söylemesine rağmen görevliler, ısrarla kendisi ve eşi için toplamda 12 TL giriş ücreti istedi.

OTOPARK FİŞİ KESİLDİ!

Verdikleri ücret karşılığında görevliler Çebi çiftine otopark fişi kesip, plaka bölümüne de çiftin adını ve soyadını yazdı. Yaya olarak girmelerine rağmen araç kabul edilip otopark fişi kesilmesini kabul etmeyen Çebi, durumu tüketici hakem heyetine taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti, işletmeci şirketin savunma yapmadığına dikkati çekerek Çebi çiftini haklı gördü.

“KIYILAR DEVLETİN HÜKÜM VE TASARUFU ALTINDADIR”

Kararda, Kıyı Kanunu’nun 5. Maddesi’nde ‘Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır’ ibaresine işaret eden tüketici hakem heyeti, halka açık alanlarda vatandaştan ücret alınmasının ve bunu otopark ücreti adı altında tahsil edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu, alınan 12 TL’nin iadesini istedi.

“HALA GER ÖDEME YAPMADILAR”

Kararın ardından şirketin kurumsal mail adresine elektronik posta göndererek hesap numarasını paylaşan Erol Çebi, 12 TL’sinin iadesini talep etti. Şirketin kendisini dikkate almadığını belirten Çebi, “Ödeme yapmadılar. Ödeme yapmalarını bekliyorum. Yoksa icraya vereceğim” dedi.

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