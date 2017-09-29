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Yaz saatine değişiklik olmadan devam

TC Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Danıştay'ın sürekli yaz saati uygulamasını durdurmasının ardından, konuya ilişkin bir KHK çıkarılarak düzenleme yapılacağını duyurdu.

29 Eylül 2017 Cuma 08:49
Yaz saatine değişiklik olmadan devam

Türkiye Cumhuriyeti Danıştayı, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren kalıcı yaz saati uygulamasını, uygulamanın bu yöntemle 'sürekli hale getirilemeyeceğini' gerekçe göstererek yürütmesini durdurdu.

Danıştay kararının ardından Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde konuşan TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sürekli yaz saati uygulamasının yaklaşık yarım milyarlık bir bütçe tasarrufu sağladığını ileri sürerek, uygulamanın devam edeceğini açıkladı. Konuya ilişkin bir değerlendirme de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. 

"YAZ SAATİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADAN DEVAM EDİLECEK"

Bozdağ, "Danıştay'ın verdiği karar önemli. Yürütmeyi durdurma kararını verdiği için yürütme durmuş olacak. Hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız. Bu noktada da önümüzdeki günlerde gerekli adım atılacaktır. Büyük bir ihtimalle KHK'ya bu konuda bir düzenleme koymak suretiyle süreç dolmadan önce gerekli yasal değişiklik yapılacaktır. Yaz saati uygulaması herhangi bir değişiklik olmadan uygulanmaya devam edecektir" dedi.
 

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