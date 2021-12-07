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Yemek Sepeti çöktü mü?

Online sipariş platformu Yemek Sepeti'nin internet sitesine ve uygulamasına erişilemiyor. Siteye girişte teknik arıza mesajı ortaya çıkıyor.

07 Aralık 2021 Salı 11:10
136 Okunma
Yemek Sepeti çöktü mü?
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Sipariş vermek isteyen kullanıcılar Yemek Sepeti'ne erişim sorunu yaşıyor.

Şirketin internet sitesi ve akıllı telefon uygulamalarına giriş yapılamıyor. 

Yemeksepeti.com'daki arızanın sabah saatlerinde başladığı belirtiliyor. Siteye girişte Teknik Arıza başlığıyla, "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" ifadeleri kullanılıyor. 

Yemeksepeti verilerine göre 20 milyondan fazla kişi online yemek ve market siparişi için uygulamayı kullanıyor.

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