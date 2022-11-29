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Yemek yaparken kabusu yaşadı!

Ağrı'da bir genç kız yemek yaparken kabusu yaşadı. Sobanın üzerine koyulan düdüklü tencere bomba gibi patladı. Boynunda ve yüzünde yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alınırken "Yine yemek yapacağım ama bundan sonra düdüklü kullanmayacağım çünkü çok tehlikeli bir şey" dedi.

29 Kasım 2022 Salı 10:42
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Yemek yaparken kabusu yaşadı!



Olay, Ağrı Tutak'da meydana geldi. Soba üzerine konulan düdüklü tencere bomba gibi patladı. Olayda 16 yaşındaki S.Ö.'nün yüzünde ve boynunda yanıklar oluştu. Hastanede tedavi altına alınan genç kız, "Önce kapak fırladı sonra içindeki çorba yüzüme sıçradı. Bir anda şok yaşadım. Mutfağa koşarak yüzümü soğuk suyla yakamaya çalıştım. Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm" dedi.

"YÜZÜMDEKİ DERİ DÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Olay, 18 Kasım'da Tutak ilçesinde meydana geldi. Öztaş ailesinin büyük kızı S.Ö.'nün akşam yemeği için mercimek çorbası pişirdiği düdüklü tencere, gürültüyle patladı. Ailesinin hastaneye ilçedeki götürdüğü S.Ö., buradan sevk edildiği Erzurum'daki Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Boynunda ve yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle başı tamamen sarılan S.Ö., "Evde sobanın üzerinde yemek yapıyordum. Çorba pişirmek üzere düdüklüyü sobanın üzerine koydum. Sobaya kömür atmak için salona geçtim. Sobaya yaklaşır yaklaşmaz düdüklü bomba gibi patladı. Önce kapak fırladı sonra içindeki çorba yüzüme sıçradı. Bir anda şok yaşadım. Mutfağa koşarak yüzümü soğuk suyla yakamaya çalıştım. Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm. Daha sonra dedem, babam ve annem, beni Tutak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oradan da bizi Erzurum'a sevk ettiler. 10 gündür Erzurum'da tedavi görüyorum. Yine yemek yapacağım ama bundan sonra düdüklü kullanmayacağım çünkü çok tehlikeli bir şey. Bundan böyle yemekleri tencerede pişireceğim" diye konuştu.

"KIZIM ÖLEBİLİRDİ DE"

Kızının yanında eşiyle refakatçi kalan, evli ve 4 çocuk babası S.Ö. (41), "Kızımda yemek yapma hevesi vardı. Biz dışarıdayken sobada yemek yapmak istemiş. Yemeğin yanında bir de düdüklüde çorba yapayım, demiş. Sobaya yaklaşırken basınçla düdüklü tencere patlamış. Kızım şoka uğruyor, ne yapacağını bilemiyor. Can havliyle yüzünü yıkıyor. Biz kızımızı o şekilde görünce apar topar Tutak Devlet Hastanesi'ne götürdük. Doktorlar ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. 10 gündür buradayız. Kızım günden güne iyileşiyor. Sağlık durumu da düzeliyor. Kızım bundan sonra da yemek yapacak ama kesinlikle düdüklüde olmayacak. Gördük ki düdüklü çok sıkıntılı süreçleri doğurabiliyor. Kızım ölebilirdi de" dedi.

Kaynak: DHA

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