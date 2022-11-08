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Yeni doğan bebeği 5. kattan attılar

Alanya'da apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğan bebek atıldı. Olayla ilgili Gürcü uyruklu anne ile kızı gözaltında.

08 Kasım 2022 Salı 15:50
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Yeni doğan bebeği 5. kattan attılar



Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bir bebek 5. kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atıldı.

Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatan jandarma, ismi öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.

Bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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