Yeni doğan bebeğini araziye terk eden anne tutuklandı

Zafer Mahallesi'ndeki boş bir arsada bulunan yeni doğmuş bebek cesediyle ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu N.H.A. (17) ile erkek kuzeni A.A, Turgutlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan N.H.A. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



N.H.A'nın tercüman aracılığıyla alınan ifadesi sırasında, hamilelik sürecini ailesinden korktuğu için gizlediğini ve hastanede doğum yaptıktan sonra bebeği boş arsaya bıraktığını söylediği belirtildi.