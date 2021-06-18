Yeni rekor: 1 milyon 582 bin doz aşı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, "Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık" dedi.