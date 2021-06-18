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Yeni rekor: 1 milyon 582 bin doz aşı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, "Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık" dedi.

18 Haziran 2021 Cuma 08:39
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Yeni rekor: 1 milyon 582 bin doz aşı yapıldı

Günlük aşılamada hedeflenen 1,5 milyon doz aşı rekoru aşıldı.

"İçiniz rahat uyuyun"

Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından duyurdu.

1,5 milyonuncu doz aşının 24 saatin bitimine 2 saat 17 dakika kala yapıldığını belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

"Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler."

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TürkiyeCoronavirüsKoronavirüs
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