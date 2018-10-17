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Yeni Şafak, Kaşıkçı olayına dair ses kaydının dökümünü yayınladı

Yeni Şafak gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolan Cemal Kaşıkçı olayına dair ulaştığını iddia ettiği ses kaydının dökümünü yayınladı. Kayıtlara göre Kaşıkçı'nın sorgu sırasında önce parmakları koparıldı, ardından kafası kesildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:20
Yeni Şafak, Kaşıkçı olayına dair ses kaydının dökümünü yayınladı

"Yeni Şafak vahşetin ses kaydına ulaştı: Cemal Kaşıkçı işkenceyle katledildi" başlığıyla yayımlanan haberde "2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin sır perdesi aralandı" dendi.

Söz konusu haberde, gazeteye cinayet anına ilişkin olarak birden çok ses kaydının ulaştığı belirtildi. Buna göre Kaşıkçı'nın sorgu sırasında önce parmakları koparıldı, ardından kafası kesildi.

Kayıtlara göre ayrıca, dün Riyad'a dönen başkonsolos Muhammed Uteybi "Benim başımı belaya sokayacaksınız" diyerek infazın binanın dışında yapılmasını istiyor.

Konsolosun aldığı cevap ise "Arabistan'a geldiğinde yaşamak istiyorsan sus" oluyor.

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