Yeni salgın alarmı! Türkiye'de ilk vaka görüldü

2 yaşındaki bir çocuğun İstanbul’da Strep A kaynaklı menenjit tablosuyla yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilirken, İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Klinik Şefi Prof. Dr. Şirin Güven, “2 yaşındaki hastamız ağır menenjit, 10 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. İlk kez Strep A kaynaklı bir menenjit vakasıyla karşılaşmış durumdayız. Bu bakteri yeni değil. Doğru antibiyotik dozu ile tedavi edilmediği takdirde ciddi kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Çocukların kalabalık yerlerden uzak tutulması, Kovid döneminde olduğu gibi okullarda ve toplu taşımalarda maske koruyucu olacaktır” dedi.

Strep A’nın yeni bir hastalık gibi algılandığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise şu uyarılarda bulundu:

“İsminden dolayı vatandaşlar bunun yeni bir bakteri olduğunu düşünebiliyor ancak Strep A, boğaz veya bademcik iltihabı yapan bilindik bir bakteri. Strep A her zaman kas veya kalp tutulumu, deri de döküntü, şok, koma tablosuna neden olmuyor. Erken teşhiste güçlü antibiyotiklerle tedavisi yapılan bu bakteri, geç kalındığında yüzde 50’lere varan ölüme neden olabiliyor. Ebeveynler çocuklarında yüksek ateş, boğaz ağrısı, ciltte döküntü ve yara gördüklerin vakit kaybetmeden uzman doktorun kapısını çalmalı.”

Vakalar artacaktır

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ateş Kara da, Strep A’nın halk arasında Beta diye bilinen bakteri olduğuna dikkat çekerken, “Strep A’nın 120 farklı türü var. Bazı türler hafif, bazıları ağır seyirli hastalık tablosuna neden oluyor. İngiltere’de hangi türün baskın olduğunu bilmiyoruz. Şayet etrafına toksin döküntüsü dediğimiz tablo ile deride döküntü ve yaraya neden olan tablo varsa vakit kaybetmeksizin doktora gidilmeli. 3 yıldır Strep A pek görmüyorduk ancak önlemlerin kalkmasıyla vaka sayıları da artacaktır” dedi.

Korkumuz viral hastalık patlaması

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bölümü’nden Prof.Dr. Ayper Somer de, son bir aylık süreçte artan viral enfeksiyonların ocak ayı ile özellikle çocuklar arasında patlama yapacağı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Somer, “Strep A ilk evrede tespit edilirse antibiyotik tedavisi ile sorun ortadan kalkar ancak teşhis ve tedavinin gecikmesi durumunda yoğun bakım tablosu kaçınılmaz oluyor. Son dönemde solunum sıkıntısı ile gelip yatış yaptığımız ağır hastalık tablosu görülen çocukların sayısı arttı. Asıl sıkıntı viral enfeksiyon üzerine Strep A binmesi dediğimiz tablo. Şu an için hem bizim kurumumuzda hem de birçok sağlık merkezindeki çocuk enfeksiyon birimlerindeki yataklar dolmuş durumda” diye konuştu.

Strep A bakterisi nedir?

Strep A bakterisi insanların boğazına ve derisine

İngiltere’de bir hafta içinde, ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş ve deri döküntüsü gibi semptomlarla ortaya çıkan Strep A bakterisi (A Grubu Beta Hemolitik Streptokok) nedeniyle 9 çocuğun ölümü endişelere neden oldu. Fransa ile birlikte 10 yaşın altındaki 11 çocuğun ölümünden sonra Türkiye’deki durum merak konusu olurken, uzmanlar şimdiye kadar Strep A kaynaklı ölüm olmadığını dile getirdi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; 2 yaşındaki bir çocuğun İstanbul’da Strep A kaynaklı menenjit tablosuyla yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilirken, İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Klinik Şefi Prof. Dr. Şirin Güven, “2 yaşındaki hastamız ağır menenjit, 10 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. İlk kez Strep A kaynaklı bir menenjit vakasıyla karşılaşmış durumdayız. Bu bakteri yeni değil. Doğru antibiyotik dozu ile tedavi edilmediği takdirde ciddi kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Çocukların kalabalık yerlerden uzak tutulması, Kovid döneminde olduğu gibi okullarda ve toplu taşımalarda maske koruyucu olacaktır” dedi.

Strep A’nın yeni bir hastalık gibi algılandığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise şu uyarılarda bulundu:

“İsminden dolayı vatandaşlar bunun yeni bir bakteri olduğunu düşünebiliyor ancak Strep A, boğaz veya bademcik iltihabı yapan bilindik bir bakteri. Strep A her zaman kas veya kalp tutulumu, deri de döküntü, şok, koma tablosuna neden olmuyor. Erken teşhiste güçlü antibiyotiklerle tedavisi yapılan bu bakteri, geç kalındığında yüzde 50’lere varan ölüme neden olabiliyor. Ebeveynler çocuklarında yüksek ateş, boğaz ağrısı, ciltte döküntü ve yara gördüklerin vakit kaybetmeden uzman doktorun kapısını çalmalı.”

Vakalar artacaktır

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ateş Kara da, Strep A’nın halk arasında Beta diye bilinen bakteri olduğuna dikkat çekerken, “Strep A’nın 120 farklı türü var. Bazı türler hafif, bazıları ağır seyirli hastalık tablosuna neden oluyor. İngiltere’de hangi türün baskın olduğunu bilmiyoruz. Şayet etrafına toksin döküntüsü dediğimiz tablo ile deride döküntü ve yaraya neden olan tablo varsa vakit kaybetmeksizin doktora gidilmeli. 3 yıldır Strep A pek görmüyorduk ancak önlemlerin kalkmasıyla vaka sayıları da artacaktır” dedi.

Korkumuz viral hastalık patlaması

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bölümü’nden Prof.Dr. Ayper Somer de, son bir aylık süreçte artan viral enfeksiyonların ocak ayı ile özellikle çocuklar arasında patlama yapacağı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Somer, “Strep A ilk evrede tespit edilirse antibiyotik tedavisi ile sorun ortadan kalkar ancak teşhis ve tedavinin gecikmesi durumunda yoğun bakım tablosu kaçınılmaz oluyor. Son dönemde solunum sıkıntısı ile gelip yatış yaptığımız ağır hastalık tablosu görülen çocukların sayısı arttı. Asıl sıkıntı viral enfeksiyon üzerine Strep A binmesi dediğimiz tablo. Şu an için hem bizim kurumumuzda hem de birçok sağlık merkezindeki çocuk enfeksiyon birimlerindeki yataklar dolmuş durumda” diye konuştu.

Strep A bakterisi nedir?

Strep A bakterisi insanların boğazına ve derisine yerleşerek soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteri, bazı vakalarda ölümlere yol açabiliyor. Step A hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla bulaşıyor ve uzun süre eller veya boğazda yaşayabiliyor. Uzmanlar ise 38 derece ve üstü ateş, kırmızı beyaz lekeler oluşmuş bademcik, damakta kırmızı leke, baş ağrısı, bulantı veya kusma, vücutta döküntü görülen çocukların mutlaka doktora götürülmesi uyarısında bulunuyor.

soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteri, bazı vakalarda ölümlere yol açabiliyor. Step A hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla bulaşıyor ve uzun süre eller veya boğazda yaşayabiliyor. Uzmanlar ise 38 derece ve üstü ateş, kırmızı beyaz lekeler oluşmuş bademcik, damakta kırmızı leke, baş ağrısı, bulantı veya kusma, vücutta döküntü görülen çocukların mutlaka doktora götürülmesi uyarısında bulunuyor.