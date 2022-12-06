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Yeni "Tosuncuk kardeşler" saadet zinciri vakası

Samsun ve Konya’da faaliyet gösteren iki erkek kardeşin oluşturduğu ve aralarında kamu bankası çalışanı akrabalarının da bulunduğu yeni ‘saadet zinciri’ vurgunu ortaya çıktı. Mağdurlardan 300 milyon TL toplandığı iddia edildi.

06 Aralık 2022 Salı 09:40
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Yeni "Tosuncuk kardeşler" saadet zinciri vakası



Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi.

Samsun ve Konya’da faaliyet gösteren iki erkek kardeş, birçok kişiyi yurt dışında borsada yazılım yaptıkları ve kar payı verdikleri vaadiyle dolandırdı.

İlk etapta 25 mağdurun şikayet dilekçeleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Konu hakkında savcı tarafından 2022/41594 nolu birleştirilmiş soruşturma başlatıldı.

Mağdurların çoğunun kamu görevlisi olduğu ve saadet zinciri sisteminin içerisinde zanlılar E.P. ve E.P. kardeşlerin kamu bankasında çalışan anne ve eşinin de yer aldığı iddia edilen saadet zincirinde 300 milyonluk vurgun yapıldığı ileri sürüldü.

"EKİM AYINDA BÜYÜK VURGUN YAPIP KAÇTILAR"

Zanlıların sistem içine aldıkları mağdurlara daha fazla kişiye ulaşmak için ilk aylarda düzenli ödeme yaptığını ifade eden Av. Berivan Yaralı, vurguna ilişkin "Yurt dışı kaynaklı borsa oynadıklarını, kardeşinin Konya’da yazılımcı olduğunu, Amerika’da bir borsa şirketine yazılım tasarlayıp, kiraya verdiklerini, bu sebeple çok para kazandıklarını ifade ediyorlar" dedi.

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