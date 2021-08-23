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Yeni umut filizlendi!

Türkiye'de orman yangınları birçok ağacı küle çevirirken, doğa kendini onarmaya çalışıyor. Antalya ve Muğla'da yangında kül olan alanlarda yeni filizler kendiliğinden çıkmaya başladı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:37
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Yeni umut filizlendi!

Türkiye’nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla’da topraklar filizlenmeye başladı.

28 Temmuz’da başlayıp günlerce süren yangında göre sadece Antalya ve Muğla'da 124 bin hektar, Türkiye genelinde ise 178 bin hektar alan yangınlarda yok oldu.

Manavgat'taki yangın alanında olduğu gibi Muğla'da da yanmış alanlarda doğanın kendini yenilediğinin ilk işareti olarak hayıt çiçekleri ve sandallar filizlenmeye başladı.

İki hafta civarında süren Muğla'daki yanan alanlarda ilk filizler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin tarafından görüntülendi. 

"HAYIT, SANDAL GİBİ MAKİ TÜRLERİ SÜRGÜN VERDİ"

Yangının yaban hayatına etkileriyle ilgili saha çalışmaları gerçekleştiren İlemin, “Yangınların üstünden neredeyse 3 hafta geçti. Hayıt, sandal başta olmak üzere maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor" dedi.

"İLK YAĞMURLARI BEKLİYORLAR"

Etrafa doğal olarak yayılmış kızılçam tohumları da olduğunu söyleyen İlemin, "İlk yağmurları bekliyorlar sabırsızlıkla. Orman Genel Müdürlüğü çoğu yeri doğal haliyle bırakacak, gerekirse en az müdahaleyle ağaçlandıracak” diye konuştu.

"HALA HAYAT VAR"

İlemin, yanan alanlarda hala yaşam olduğuna dair kanıtlar olduğunu da belirtti. "Kızılbaşlı örümcek kuşu yanmış ormanın ortasında bir ahlata konmuş. Yanmış ormanın içinden ağaçkakan sesleri geliyor" diyen İlemin, şunları söyledi: 

"Bu sesler yangına rağmen kızılçamın kalın kabukları altında hala böcekler olduğuna önemli bir kanıt. Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor."

“KARINCALAR KIŞ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI”

Toprak altında kendini korumuş karıncaların yeni delikleri açtığı ve çoktan kış hazırlıklarına başladığını da anlatan Dr. İlemin, “Çalışmalarımız ilgili kamu kurum ve STK'lar ile koordineli olarak devam ediyor. İzleme çalışmaları hayata geçireceğiz. . Yeter ki biz artık doğayı ıslah etmeyi bırakalım. Devam edersek o bizi mutlaka ıslah eder” diye ekledi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeOrman Yangınları
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