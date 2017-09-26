Yeni üniversiteye giriş sistemi açıklandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç akademik yıl açılış töreninde konuştu. Saraç üniversiteye girişte yeni sistem hakkında açıklamalarda bulundu.

Saraç’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Akademik yıldaki hedefimiz araştırma üniversiteleri başlığımızdır. Araştırma üniversitelerinde YÖK olarak verimli, gelişmelerimize katkı sağlayacak ortaklıklar olacaktır.

15 Temmuz'dan sonta akademik ortamlarda yabancı öğrenci girişinde sekteye uğrayacağı söylendi. Ancak yabancı öğrenci girişinde artış oldu. Bu ülkemize olan güveni göstermektedir.

Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir. Dolayısıyla bu durum belirli zaman aralıklarınsa değişiklik zorunlu olmaktadır.

Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte sınav stresini azaltacak daha yalın sistemin Türkiye'ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Şu an uygulanan sistem iki aşamalı.

"SINAVI BİR HAFTA SONUNDA BİTİRECEĞİZ"

İlki mart, ikincisi haziran ayında toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız.

Önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.

Sorular eskisi gibi MEB müfredatından sorulacak."