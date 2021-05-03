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Yerli aşı yıl sonunda hazır

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "2021 yılı sonunda inşallah yenilikçi bir aşıyı; VLP aşısını kitlesel kullanıma sunmuş olacağız" dedi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:45
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Yerli aşı yıl sonunda hazır

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşı çalışmalarıyla son durumu TRT Haber'de anlattı.

COVID-19 Türkiye Platformu ile TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülen 7 aşı çalışması bulunduğunu söyleyen Mandal, açıklamalarında şunları kaydetti:

Sadece TÜBİTAK araştırmacıları değil Türkiye'deki araştırmacılarımız TÜBİTAK koordinesinde bir araya geldi. 49 kuruluştan 436 tane araştırmacı. Araştırmacılarımızın büyük çoğunluğu da buradalar, gece gündüz çalışıyorlar.

"Yıl sonunda VLP aşısını geliştirmiş ve kitlesel kullanıma sunmuş olacağız"

Bu aşılarımızdan 3 tanesi görece daha erken ilerledi. Bunlardan bir tanesi olan VLP aşımız yani virüs benzeri parçacık aşımızda faz çalışmalarına 27 Mart ayında başlamıştık. Sayın Bakanımız ve ben ilk gönüllüler olduk. Bu hafta sonu da inşallah ikinci dozumuzu da olacağız ve faz 1 çalışmaları tamamlanmış olacak. Faz 1 güvenlik demek, herhangi bir yan etki görülmedi. Mayıs sonu haziran başı gibi ikinci faza başlanacak. Ağustosta faz 3 ve 2021 yılı sonunda inşallah yenilikçi bir aşıyı; VLP aşısını geliştirmiş ve kitlesel kullanıma sunmuş olacağız.

"Aşıyı üretecek firmalarımız yıl sonunda hazır"

Biz, Mart 2020 yılında bu çalışmaya başladığımızda 'Türk bilim insanlarımıza güveniyoruz' dedik. 1 yıllık zamanda belirttiğimiz aşamaya gelindi. Üretimde, Türkiye'de birçok tesisimiz aşı için geliştirilmemişti fakat bunlar aşı için dönüştürüldü. Biz faz 3 çalışmasını bitirdiğimiz an bu yıl üretime geçilmiş olacak. TÜBİTAK aşı üretmeyecek, TÜBİTAK aşı geliştirilme sürecinde faz çalışmaları için katkı veren, koordine eden bir kurum. Ama aşıyı üretecek olan firmalarımız ve onlar da bu yıl sonunda hazırlar inşallah.

"Ağustos ayında 2 yeni ilaç tedavide kullanılır hale gelecek"

Sürecin başında dedik ki, 'En erken ihtiyaç tedavi. Bunun için yurt dışından etken maddesi ithal edilen ilacımızı Türkiye'de geliştireceğiz' dedik ve bu Haziran 2020'de gerçekleşti. Yeni ilaç çalışmaları da yapıldı. Koronavirüs tedavisinde kullanılmayan 2 ilacın klinik öncesi çalışmaları yapıldı. Faz 2 çalışmalarına başlanıyor bu hafta. Ağustos ayında inşallah başarıyla tamamlanırsa faz 2 çalışmaları, takibinde faz 3 ile 2 yeni ilaç insanlık için tedavide kullanılır haline gelecek. Ayrıca tedavide etkinliği yüksek görünüyor. Fiyatının da görece daha düşük olması bekleniyor.

Tedaviye yönelik burun spreyi ne durumda?

Burun spreyi ile ilgili olarak aşı amacıyla geliştirilen var, Türkiye'deki bir firma tarafından. Fakat COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da tedaviye yönelik bir sprey var. O da şu an klinik öncesi aşamalarını tamamladı. Şu an klinik çalışmalara başlama noktasında. O da düzenli kullanıldığında virüsle karşılaştığınız zaman engelleyici bir tedavi yöntemi.

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