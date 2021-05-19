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Yerli aşıda yeni gelişme: Rapor bakanlıkta

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen yerli aşının Faz-2 sonuç raporu Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Rektör Mustafa Çalış, "Çok iyi sonuçlar elde ettik" dedi. Kısa bir süre içinde Faz-3 çalışmaları başlayacak.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:55
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Yerli aşıda yeni gelişme: Rapor bakanlıkta

Türkiye'de corona virüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine başlanan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) Faz-2'nin rapor sonuçları Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından corona virüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

İnaktif aşının Faz-2 çalışması, 10 Şubat'ta 250 gönüllü üzerinde başladı ve 9 Mart'ta tamamlandı.

Faz-2 çalışmasında elde edilen sonuçların raporlanması süreci tamamlandı.

Elde edilen raporların sonuçları Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi. Raporlanan verilerin sonuçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağı öğrenildi. Ardından ise, Faz-3 aşamasına başlanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, şu ifadeleri kullandı:

“Yerli aşıda faz-2 çalışmamız bitti. Çok şükür ki, çok güzel sonuçlar elde ettik. Nisan ayı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığımıza raporlayacağımızı ifade etmiştik ve raporladık. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Yerli aşı çalışmamız Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’in desteğiyle yürüttüğümüz bir çalışmadır. Sağlık Bakanlığı ve TUSEB koordinasyonunda Faz-3 çalışmaları da başladı. İnşallah en kısa zamanda Faz-3 çalışmaları da tamamlanır ve bir an önce yerli aşımıza kavuşuruz.

Faz-3 çalışmaları sonucunda dozlamalarda yapıldıktan sonra hastaneye yatma oranı, hasta olma oranı gibi birçok oranlara bakılacak” diyen Çalış, “Faz-1 çalışmaları daha çok yan etkiyle alakalı çalışmalardır. Orada ciddi bir yan etki görülmedi ve daha sonra faz-2 çalışmasına geçmiştik. Faz-1’de etkinliğe bakılmıştı ama asıl yan etki bakımından ve güvenlik bakımından çok önemliydi. Faz-2 aşaması etkinlik aşamasından çok önemliydi. Faz-2’de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Çok gururlandık ve bizi çok mutlu etti. Bunu da Sağlık Bakanlığı’na raporlamış olduk. Faz-3 çalışmaları sonucunda dozlamalarda yapıldıktan sonra hastaneye yatma oranı, hasta olma oranı gibi birçok oranlara bakılacak. Sonrasında da inşallah kısa sürede faz-3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz ve bir an önce yerli aşımıza geçeriz.”

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