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Yerli ve milli füze Tayfun, Yunanistan'da paniğe yol açtı!

Türkiye Savunma Sanayii’nde elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli füze ‘Tayfun’un test atışı dün Rize - Artvin Havalimanı’ndan Sinop açıklarına doğru başarı ile gerçekleşti. Öte yandan yerli ve milli füze ‘Tayfun’un test atışı, Yunan basınında büyük yankı oluşturdu.

19 Ekim 2022 Çarşamba 13:30
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Yerli ve milli füze Tayfun, Yunanistan'da paniğe yol açtı!



Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı. Dün gerçekleştirilen denemede 'Tayfun'un Rize'den Sinop açıklarına fırlatılışının görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu deneme Yunan basınında büyük yankı oluştururken 'Endişeliyiz' yorumu yapıldı.

RİZE'DEN SİNOP AÇIKLARINA FIRLATILDI

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, dün saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

YUNAN BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI: ENDİŞELİYİZ

Öte yandan yerli ve milli füze ‘Tayfun’un test atışı Yunan basınında büyük yankı oluşturdu. Yunan basını 'Tayfun'u manşetlerine taşırken Eleftherostypos gazetesi, test atışının komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye yol açtığını belirtti.

YERLİ FÜZE ÇAKIR GEÇTİĞİMİZ AYLARDA TANITILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda da yerli seyir füzesi Çakır'ın tanıtımı dolayısıyla ROKETSAN tesislerinde bir basın toplantısı düzenlenmişti. Toplantıda verilen bilgilere göre, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacağı duyurulmuştu.

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

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