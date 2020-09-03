Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla "maske çağrısı"

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve şehrin en işlek cadde ve meydanlarındaki billboardlara asılan afişlerle, salgınla mücadelede temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere dikkat çekiliyor.

Afişlerde, Yeşilçam`ın unutulmaz sanatçılarından Kemal Sunal`ın "İki Gözümün çiçeği", Cüneyt Arkın`ın "Anam, babam, milletim için", Filiz Akın ve Ekrem Bora`nın "Nolur nolmaz kuzum", Türkan Şoray ve İzzet Günay`ın "Reca ederim, sağlımızla oynamayın", Münir Özkul`un "Bana bak beyim, sana iki çift lafım var" sözleri yer alıyor.