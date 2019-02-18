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Yıkamaya verilen yorganın içinden deste deste para çıktı

Afyonkarahisar’da bir vatandaş biriktirdiği paralarını sakladığı yorganı yıkamaya verdi. Yorganın içinde para olduğu yıkamacılar tarafından son anda fark edilerek sahibine teslim edildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:12
Yıkamaya verilen yorganın içinden deste deste para çıktı

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren bir halı yıkamacı, gelen bir telefon üzerine bir müşteriden yıkanmak üzere yorgan teslim aldı. Yorganları İkinci Küçük Sanayi Sitesi’ndeki yıkama tesisine getiren yıkamacılar, burada yıkamadan önce son kontrolleri yaptıkları esnada yorganın içinde para olduğunu fark ederek yorganın sahibini aradı. 

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Halı Yıkama İşletmesi Sahibi Mehmet Oğuz, yorgandan çıkan paralara ilişkin, “Her zamanki gibi bir müşterimizin çağrısı üzerine evinden yorganları aldık. Yorganları tesisimize getirdikten sonra lekesi falan var mı diye kontrol ettiğimiz esnada yorganın içerisinde desteler halinde bir miktar paranın olduğunu fark ettik.

Sahibini arayarak paranın onların mı olup olmadığını teyit ettikten sonra paraları götürüp yorganın sahibine teslim ettik. Yorgan da yıkanmak üzere bizde kaldı. Bu aslında ilk olarak başımıza gelmiyor geçenlerde de bir tane müşterimizin yıkatmak üzere verdiği Isparta halısının içinden bilezikleri çıktı. Onu da müşterimize teslim ettik” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarYorganPARAYıkamaHaberGündemKıbrıs
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