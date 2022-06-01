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Yılan ısırığı can aldı

Mardin'de 28 yaşındaki genç, sulama yapmak için gittiği tarlada ölü bulundu. Ön otopside ölüm nedeninin yılan ısırması olduğu belirlendi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 15:49
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Yılan ısırığı can aldı

Mardin'de bir kişi yılan ısırması sonucu öldü.

Derik'in kırsal Hisaraltı Mahallesi’nde oturan, 2 çocuk babası Servet Arslan, dün sabah 2 kilometre uzaklıktaki araziye gitti.

Pınarcık Mahallesi’nde tarla sulaması yaptığı sırada Arslan'ın sol ayağından yılan ısırdı.

Arslan'ın gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, sulama yapılan tarlaya gitti.

Hareketsiz yattığı görülünce jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Arslan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürülen Arslan'ın cansız bedeni, morga konuldu.

Yapılan ön otopside Arslan'ın, yılan ısırması sonucu öldüğü belirtildi.

Arslan’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Hisaraltı Mahallesi’nde toprağa verildi.

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