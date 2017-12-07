Yıldırım: "2018 kolay olmayacak"

Terör örgütü gitme noktasına gelmiştir. Bugün ABD bizim dostumuzdur, müttefikimizdir ama ABD'nin yaptığı kabul edilebilir bir şey midir? Terör örgütü ile işbirliği yapmak… Bu Türkiye'nin önem verdiği dostluk ilişkisine çok büyük zarar verdiğini defalarca söyledik. Bizim ABD ile onunla ilişkilerde herhangi bir sorun yok. Sorun ABD'nin bölgeye bakışındadır. ABD, alçak darbenin arkasındaki terör örgütü başını teslim etmiyor. Neymiş belge. 85 klasör belge bilgi sunduk. Niye?