Son 15 yılda Türkiye'nin başına gelenlerin pişmiş tavuğun başına gelmediğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "2018 kolay olmayacak bunun farkındayız ama istikrar ve güven sayesinde büyüme aynen devam edecek" dedi. Rıza Sarraf'ın tanık olarak ifade verdiği davaya da değinen Yıldırım, "Amerika'da bir dava var evlere şenlik" ifadesini kullandı.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren birkaç süreci bir arada yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'de gün geçmiyor ki yeni bir sorunla gündemle karşı karşıya kalmayalım. Türkiye'nin son 15 yılına baktığınız zaman başına gelenlerin pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Ülkemiz 15 yıldır büyük bir mücadelenin içerisinden geçiyor.
'KÜRESEL KRİZİN BİTTİĞİNİ SÖYLEYEMEYİZ'
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Küresel krizin henüz bittiğini söyleyemeyiz ama Türkiye zamanlıca aldığı tedbirler sayesinden en asgari düzeyde etkilenen ülke olmuştur.
- Gezi olayları sonrası şartlar değişti, daha kısa bir süre sonra 17/25 Aralık FETÖ'nün yargı kumpasıyla yüzleşmek zorunda kaldık. Bu hain örgüt altın vuruşunu 15 Temmuz'da göstermiş ancak Türk milleti gösterdiği kahramanlıkla bu belayı da defetmesini bilmiştir.
'15 TEMMUZ'UN HEDEFİ TÜRKİYE'YDİ'
- Hedefte Türkiye vardı. 15 Temmuz gibi bir olay başka ülkelerde yaşansa 10 sene belini doğrultamaz. Millete karşı milletin tankını topunu, silahını, asker kılığına girmiş alçak FETÖ mensupları kullanıyor, sivil insanların üzerine ateş edebiliyor. 15 Temmuz'un hedefi Türkiye'ydi.
'2018'DE ENFLASYONUN AŞAĞI DOĞRU SEYRİ DEVAM EDECEK'
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Büyüme iki haneli olursa şaşmayın diyorum. Türkiye 2017'de yüzde 5 ile 6 arasında bir büyümeyi gerçekleştirecek. 2018 kolay olmayacak bunun farkındayız ama ülkemizin bugüne kadar kazanımları sayesinde istikrar sayesinde, güven sayesinde 2018'de de inşallah büyüme aynen devam edecek, enflasyonun aşağı doğru seyri devam edecek.
'ÜLKEMİZ YIL SONUNA KADAR YÜZDE 5 İLE 7 ARASINDA BÜYÜYECEK'
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Türkiye 2017'de birinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü, ikinci çeyrekte 5.1 büyüdü ve üçüncü çeyrekte büyüme iki haneli olursa şaşmayın diyorum ama yıl sonu itibarıyla da ülkemiz yüzde 5 ile 7 arasında bir büyümeyi gerçekleştirecek.
- Fırat Kalkanı Operasyonu'yla Türkiye tek başına 4 bin civarında terör elemanını etkisiz hale getirmiştir. Bugün Amerika'nın PKK terör örgütü ile işbirliği yaparak etkisiz hale getirdiği DEAŞ terör örgütü mensubu bu kadar değildir. Kimin gerçekte terörle mücadele ettiğini, kimin etmediğini en iyi bilen ülke biziz. Bunu kararlılıkla sürdüren ülke, Türkiye'dir.
'ABD BİZİM MÜTTEFİKİMİZDİR AMA…'
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Terör örgütü gitme noktasına gelmiştir. Bugün ABD bizim dostumuzdur, müttefikimizdir ama ABD'nin yaptığı kabul edilebilir bir şey midir? Terör örgütü ile işbirliği yapmak… Bu Türkiye'nin önem verdiği dostluk ilişkisine çok büyük zarar verdiğini defalarca söyledik. Bizim ABD ile onunla ilişkilerde herhangi bir sorun yok. Sorun ABD'nin bölgeye bakışındadır. ABD, alçak darbenin arkasındaki terör örgütü başını teslim etmiyor. Neymiş belge. 85 klasör belge bilgi sunduk. Niye?
- Türkiye Türk vatandaşları niye Amerika'ya soğuk bakıyor? Ülkemizdeki vatandaşlarımızın yüzde 80'inden fazlası bu terör örgütü ile işbirliği FETÖ darbesi sonrası Amerika'nın hareket etmekte isteksizliği nedeniyle Amerika'ya karşı soğuk bakıyor. Bir kaç gün sonra darbe oldu geçti artık bu işi yapanları fazla hırpalamayın gibi lafla etmeye başladılar. Bu da canımızı sıkan en önemli gelişme olmuştur.
'AMERİKA'DA BİR DAVA VAR, EVLERE ŞENLİK'
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Amerika'da bir dava var evlere şenlik, davanın aktörü sanıkken mahkemeye gelmeden tanığa dönüştü. Adam açıkça diyor ki, yalan söylersen ceza almaktan kurtarırsın. Amerika'daki bu adalet oluyor bize gelince nerede hukuk devleti? Buradaki amaç 15 Temmuz'da yarım kalan işi ekonomik saldırıyla başarmaktır. Türk ekonomisi Türk milleti bu saldırıyı da boşa çıkaracaktır.
'KUDÜS KARARI PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBADIR'
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(ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması) Bu, bölgede pimi çekilmiş bir bombadır. DEAŞ ile mücadele için neler yapıldığını biliyoruz. Bu yapılan hareket ve sonrası gelişmeler huzura, bölgesel barışa, İsrail-Filistin sorununa asla ve asla katkı sağlamayacak ve küresel terörün korkarım ki artmasına da hizmet edecektir.