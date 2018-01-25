Yıldırım: "300'den fazla terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi"

Başbakan Binali Yıldırım, 'Fırat Nehri'nin doğusunda da herhangi bir terör oluşumuna izin verilmeyeceğini' söylerken Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak "Terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'nde konuşan Yıldırım'ın Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bugün 6. günü. Bu operasyon başlarsa Türkiye ekonomisi krize girecek. Büyük sıkıntılar yaşacağız, gibi kara propagandalar yaptılar. Burada milletime açık bir şey söylüyorum. Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor. Biz bu mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Ekonomimiz terör mücadeleleleri ile, sınır ötesi operasyonlarla hiçbir şekilde etkilenmez. Yeni yatırım yapmak isteyen yeni yatırımını yapar. Çanakkale 1915 Köprüsü tüm hızıyla devam ediyor.

'YÜREĞİNİZ YİYORSA MEHMETÇİĞİN ÖNÜNE ÇIKIN'

Türkiye bir yandan vatandaşının huzurunu sağlarken diğer yandan da terör örgütleri ile amansız mücadelesini sürdürüyor. Dün Kilis'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize Mehmetçiklerimize kahraman güvenlik kuvvetlerimize duasını yaparken bu alçaklar, roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Onlarca yaralı vatandaşımız vardı. Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dua eden insanlardan ne istiyorsunu alçaklar. Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın.

'ÇOK KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ…'

Terör oluşumunu yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Bu haklı bir operasyondur. Bu konuda dünya da Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını teslim etmektedir. NATO'da yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyettedir. ABD'nin terör örgütleri ile iş tutması, çalışmaları terör örgütü ile yapması Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir. Bizim bakımımızdan da böyle bir ülkenin, NATO'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken sınırları hedef alan silahlı oluşumlara örtülü destek, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez. Biz, İran'dan Akdeniz'e, Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca 1350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu olsun ister Fırat'ın batısı olsun.

Terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir.

Biz, İran'dan Akdeniz'e; Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca, bin 350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz, bu kadar açık ve net söylüyoruz. İster Fırat'ın doğusu olsun ister Fırat'ın batısı. Ülkemizin, milletimizin geleceğine, huzuruna, insanımızın can ve mal güvenliğine, bölgenin yeni kaoslara, yeni sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyiz.

Operasyon planlandığı gibi gidiyor. Burada DEAŞ ve PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG ister PYD koysunlar, biz onları biliriz. Hangi kılığa girerse girsinler, biz onları kırk yıldır biliriz."

TÜRKİYE KART DÖNEMİ

Yıldırım, daha önce Ulaştırma, Habercilik ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan'ın açıkladığı Türkiye Kart ile ilgili olarak da şunları söyledi:

PTT var, yine Türkiye’nin bir o kadar önemli 160-170 yıllık geçmişi olan Türk Telekom var, Turkcell var, ayrıca Denizbank var. Vakıf Katılım Bankası var ve İBB’nin Belbim şirketi var. Hepsi birbirinden güçlü 6 tane şirket. Bir elin nesi var, iki elin sesi var misali güçlerini birleştirerek böyle bir hizmeti milletimize, vatandaşımıza vermek için bir araya geldiler.

Burada para transferi, ödeme imkanları daha da kolaylaşıyor. Entegrasyon projesi. Yani Türkiye’nin neresinde olursanız olun, diyelim ki otobüse bineceksiniz, üzerinizde oradaki bilet olmaz, onların ulaşım kartı olmayabilir. Bu cebinizdeki Türkiye kartıyla rahat ödemenizi yapacaksınız.

'10 KART TAŞIMA MECBURİYETİNDE KALMAYACAKSINIZ'

Cüzdana o kart bu kart şu kart, 10 tane kart taşıma mecburiyetinde kalmayacaksınız. Tek kartla her yere tek ödeme olarak bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıplar önlenecek. Ve ekonomide kayıt sistemini daha da güçlendirecek.

Esasında bu işin teknolojisi 20 yıldır var. Biz bu elektronik ortamdan ödeme işini hizmet işini Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında ilk defa ben İDO genel müdürüydüm. Belbim şirketimize görev verdik, bu ödeme işini jetondan çıkaralım otomatik haline getirelim. Onlar da çalıştılar ve Akbil sistemini kurdular. Üstünden 24 yıl geçmiş. İlk uygulamayı İDO’da başlatmıştık.

Az önce Ulaştırma Bakanımız anlattı, o günden bugüne bir çok alanda yerli milli bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak bir çok iş yapabiliyoruz. Vatandaşımız işlerini yapmak için devlet dairelerine geliyordu, parasıyla rezil oluyordu. Şimdi gelmeden gitmeden, cep telefonuyla, kredi kartıyla ödeme yapabiliyor. Vatandaşın hayatı kolaylaştı.

'TEKNOLOJİNİN SONU YOK, HAYAT DURMUYOR'

Ama gelişmenin yeniliğin teknolojinin sonu yok, hayat durmuyor devam ediyor. Şimdi başka şeyler var. Sanayi 4.0’dan bahsediyoruz, sanal gerçeklikten bahsediyoruz, robotik gelişmelerden bahsediyoruz. Daha da ötesi artık insanların değil eşyaların nesnelerin birbiriyle iletişiminden bahsediyoruz. Altyapıyı geliştirmek çok önemli, bilişim yollarını daha da genişletmek ve verilecek hizmetleri daha hızlı ve kolay şekilde yapma ihtiyacı var.

'BANKA HESABI OLMAYAN DA KULLANACAK'

Esasında şu anda Türkiye’de hala nüfusumuzun yüzde 40’ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Sayısallaşma, dijitalleşmede alacak çok yolumuz var. Perakende harcamaların yüzde 60’ı da hala nakit ile yapılıyor. İşte bu ortak platformda, vatandaşın emeği alın teri olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriliyor. Banka hesabı olmayan, burası çok önemli; vatandaşlarımızı da bu sistemle bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale getirecek.

'PARA ÇEKME İMKANI DA VAR'

İstediği vakit vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Para çekme imkanı da var. Banka hesabı olmayanlar, cep telefonlarından para yatırabilecekler. Tabi burada özellikle bir konu var, bunu hatırlatmak isterim. Bu bir kredi kartı değil. Buna böyle gidip borç para alma imkanı yok. Vatandaşlarımız kendi paralarıyla işlemlerini yapabilecek. Gerek kart, gerekse cep telefonu kullanarak alışveriş ödemeler gerçekleşecek.

'ORTAK KARTA GEÇİYORUZ'

Bilet alayım… Kars’ın ulaşım kartını alayım… Bunları aramak zorunda kalmayacaksınız. Böylece artık Kars Kart meselesi de ortadan kalkıyor. Ortak karta geçiyoruz. Gurbetteki kızınıza, oğlunuza, memleketteki akrabanıza tek bir işlemle havale yapacaksınız, para göndereceksiniz. Güvenlik ve maliyet de çok önemli. Bu işi arada ödemeler, komisyon olmadan yapacaksınız. Sayısal ortamda işlem yapılınca tabi ekonomi de kayıt içine daha fazla girmiş olacak. Velhasıl çok büyük faydaları var. Say say bitmiyor. Emeği geçen, akıl teri alın teri döken tüm arkadaşlarımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.