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Yıldırım, bugün May ile görüşecek

Yıldırım, bugün, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:01
Yıldırım, bugün May ile görüşecek
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Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım temaslar yapmak üzere İngiltere’de bulunuyor.

Yıldırım, bugün, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek. Görüşmenin gündeminde Kıbrıs konusunu da var.

Türkiye Başbakanı Yıldırım ile İngiltere Başbakan May arasındaki görüşmede, ikili siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik, savunma gibi öncelikli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, AB ileilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınması öngörülüyor.

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