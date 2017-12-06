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Yıldırım Güney Kore'ye gitti

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kore Cumhuriyeti'nin Türk milletinin gönlünde müstesna yere sahip, dost bir ülke olduğunu belirtti.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:30
Yıldırım Güney Kore'ye gitti
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Başbakan Binali Yıldırım, "Sağlam temeller üzerine inşa edilen Türkiye-Kore dostluğu ve kan kardeşliğinin gelecek yıllarda model iş birliğine dönüşerek 21. yüzyılda birçok ülke için örnek teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.

Yıldırım, Başbakanlık Konutu'nda, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon tarafından, kendisi, eşi Semiha Yıldırım ve heyeti onurunu verilen resmi öğle yemeğine katıldı.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kore Cumhuriyeti'nin Türk milletinin gönlünde müstesna yere sahip, dost bir ülke olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişinin Göktürkler dönemine kadar gittiğini, 2 bin yılı bulan dostluğu, etkileşimi ve ortak değerleri Kore Savaşı'ndaki kan kardeşliğiyle özel bir düzeye çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, Kore ve Türkiye'nin savaş yıllarından bu yana her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

"KUZEY KORE'NİN MEVCUT HUKUKSUZ TUTUMU"

Asya'nın batı ucunu ve doğu ucunu tutan Türkiye ile Kore'nin, bölgenin yükselen iki büyük ülkesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Birbirimize coğrafi olarak uzak olsak da her geçen gün daha da yakınlaşmakta, bölgesel ve küresele barışa, güvenliğe Türkiye ve Kore olarak büyük katkı sağlamaktayız.

Günümüzde bölgesele çatışmalar, küresel tehditler her zamandan daha fazla önem kazanmıştır. Kuzey Kore'nin mevcut hukuksuz tutumu ve Türkiye’nin yıllar boyu bölücü örgütü ile yaptığı mücadele iki ülkenin mücadele ettiği önemli alanları oluşturmaktadır. Bütün bu zorlukların üstesinden gelmek için dayanışma, birlik ve beraberliğimiz artarak devam etmektedir." diye konuştu.

Yıldırım, 15 Temmuz'da yaşan alçak darbe girişimi karşısında dost Kore Cumhuriyeti'nin ve milletinin gösterdiği dayanışmayı unutmalarının asla mümkün olmadığını belirtti.

"FETÖ İLE MÜCADELE"

Darbe girişiminin arkasındaki FETÖ ile mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dost Kore'den FETÖ ile mücadele konusunda gerekli katkıyı sağlamasını bekliyoruz. Bütün sorunlara rağmen gelişmekte olan Türkiye ve Kore bir yandan uluslararası barış ve istikrarı sağlamak üzere daha fazla sorumluluk alırken diğer yandan da her iki ülke halkının refah ve mutluluğu için çalışmaya devam edecektir. Sağlam temeller üzerine inşa edilen Türkiye-Kore dostluğu ve kan kardeşliğinin gelecek yıllarda model iş birliğine dönüşerek 21'inci yüzyılda birçok ülke için örnek teşkil edeceğine inanıyorum. İlişkilerimizin kuruluşunun 60. yılında Türkiye-Kore dostluğunun ve kardeşliğinin ilelebet yaşamasının diliyor, nice 60 yıllar diliyorum. Ünlü düşünür Mevlana der ki, (Sesini değil sözünü yükselt, yağmurdur çiçekleri büyüten gök gürültüsü değil.)"
Başbakan Yıldırım'ın onuruna verilen yemekte "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı dinletildi.

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