Yıldırım: "Kıbrıs için boş hayaller kuranların akıbetini tarih kitapları yazıyor"

TC Başbakanı Binali Yıldırım, "Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ege sularında korsan hayatlar kuranlar 9 Eylül 1922 tarihini akıllarından çıkarmasınlar" dedi.



TC Başbakanı Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılış töreni ve AK Parti Ödemiş 6. Olağan Kongresi'nin ardından Mustafa Selman İçelli'nin aday olduğu AK Parti Tire 6. Olağan Kongresi'nde partililere seslendi.



Türkiye'nin, Avrupa'nın bir parçası olduğunu, Avrupa Birliği üyeliği hedefinin de devam ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Bunun için gayret gösteriyoruz ama aynı samimi yaklaşımı Avrupalı dostlarımızdan ne yazık ki göremiyoruz. Türkiye'ye savaş açmış teröristin yapıların dili işle Türkiye'yi zan altında tutmaya gayret etmek dostluğa hiç sığmıyor. Türkiye'nin özellikle sınırları ötesinde gerçekleştirdiği terörle mücadelesini sulandırmaya çalışanlara sesleniyorum; Ege ve Kıbrıs'ta boş hayaller peşinde koşmayın. Daha önce Ege için, Kıbrıs için boş hayaller kuranların akıbetini tarih kitapları yazıyor. Türkiye, ihtiraslı dış politikalar güdenlerin kışkırtmalarına "eyvallah" diyecek pabuç bırakacak bir ülke değil. Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ege sularında korsan hayatlar kuranlar 9 Eylül 1922 tarihini akıllarından çıkarmasınlar" diye konuştu.